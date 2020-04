Har stor suksess med podkast

– Noen diktet opp at jeg var funnet død i min egen leilighet

Linnea Myhres fascinasjon for kvinneguiden.no ble for alvor vekket da hun kom over en tråd der noen påstod at hun var død. I dag lager Myhre podkasten Kvinneguidens venner sammen med Stine Melbø.