Moldejazz-artist innlagt med covid-19

5.641 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 131

Det var ved midnatt registrert 5.641 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 131 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 442 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

Trudeau vil ikke straffe USA

Canadas statsminister Justin Trudeau har ingen planer om å slå tilbake mot USA etter at president Donald Trump ba om forbud mot eksport av ansiktsmasker.

– Vi tenker ikke på gjengjeldelsestiltak eller straffetiltak. Vi vet at det er i begge lands interesse å samarbeide, sa Trudeau lørdag.

Marianne Faithfull er smittet av koronaviruset

Den britiske sangeren Marianne Faithfull er innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Det er hennes manager som har opplyst at hun ligger på et sykehus i London og behandles for covid-19, og at tilstanden hennes er stabil, sier Republic Media.

Nok et cruiseskip lagt til kai i Florida

Coral Princess la lørdag til kai i Miami med 1.020 passasjerer og 878 besetningsmedlemmer om bord etter å ha ligget i flere dager og ventet på å få komme til land.

Ifølge talskvinne Negin Kamali i Miami-baserte Princess Cruises har sju passasjerer og fem fra mannskapet testet positivt for koronaviruset.

19 drept i gjengsammenstøt

19 mennesker ble drept i et væpnet sammenstøt mellom rivaliserende narkotikabander i den mexicanske delstaten Chihuahua fredag.

18 lik, to håndgranater, kjøretøyer og skytevåpen ble funnet på åstedet etter sammenstøtet i landsbyen Chuchuichupa. To andre ble funnet væpnet og såret på en grusvei i nærheten. Den ene døde senere på sykehus, mens den andre er arrestert.