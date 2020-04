Innbyggerne i Eikesdalen er innesperret på dag tre: - Folk og dyr er tomme for mat

Nyheter

Torsdag kveld mottok innbyggerne i Eikesdalen en melding fra Statens vegvesen om at Eikesdalsvegen var stengt som følge av rasfare. Fredag var beskjeden at vegen kunne åpnes lørdag klokka åtte, hvis det ikke hadde gått ras. Men lørdag morgen kom meldingen om at det blir gjort en ny vurdering søndag, og at vegen fremdeles er stengt.