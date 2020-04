Nyheter

Nav har lagt fram nye månedstall for arbeidsledighet, og de viser at ledigheten i fylket har økt med hele 375 prosent den siste måneden. Verst er det for Sunnmøre som har mer enn firedoblet ledigheten og er nå oppe i 11,2 prosent. Romsdal har 8,9 prosent, mens Nordmøre nå er den regionen med lavest ledighet i fylket: 7,9 prosent.