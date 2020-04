Planlegger for både normal og digital 17. mai

Nyheter

Det normale arrangementet innebærer blant annet et felles borgertog for de gamle kommunene Fræna og Eide i Elnesvågen klokka 16.00. Før vil det være et eget tog på Eide klokka 10. Det vil også være egne, mindre arrangement i grendene fram til det felles borgertoget. I borgertoget stiller korps, formannskap, barnehager, russen, lag og organisasjoner og speideren med flaggborg.