Avlyser tradisjonell 17. mai-feiring

Nyheter

- Vi har kommet fram til at det ikke kan bli tradisjonell feiring i år, sier leder for 17.mai-komiteen i Molde, Morten Walløe Tvedt til Rbnett.

17.mai- komiteen har tatt beslutninga i samråd med ordfører og smittevernledelsen i Molde kommune, opplyser Walløe Tvedt.

- Borgertog, samling etter borgertog, og samling i Reknesparken etter barnetog må avlyses. Som det ser ut nå, ser det heller ikke ut for at det kan bli barnetog, sjøl om skolene skulle komme i gang igjen etter påske. Men tanke på at smittetopp er ventet i mai, er det nok ikke særlig sannsynlig, dessverre, men dette tar vi en siste vurdering av etter påske, sier Walløe Tvedt.

Han poengterer likevel at nasjonaldagen skal markeres.

- Vi skal jobbe for at det likevel blir en fin 17. mai med markeringer, filmet og overført på nett. Her har vi også fått inn fine innspill fra aktører som ønsker å bidra. Og tegnekonkurransen går som planlagt, sier Walløe Tvedt.

Det er avklart at Kjell Erik Strømskag holder hovedtale 17. mai. Talen sendes digitalt.