– Nå kommer oppsigelsene

Nyheter

Fire prosent av de spurte bedriftene i vår region har allerede måttet si opp ansatte, viser NHOs ferske medlemsundersøkelse.

– Situasjonen blir stadig verre, og næringslivet blør. Undersøkelsen viser at 60 prosent av bedriftene har gjennomført permitteringer. Nå begynner oppsigelsene å komme. Dette er trist for ansatte, bedrifter og for lokalsamfunn, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal i en pressemelding.

Den landsomfattende undersøkelsen ble gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter 1. og 2. april. 316 bedrifter i Møre og Romsdal har svart.

– Mer enn noen gang vil vi understreke hvor viktig det er at det offentlige, også på lokalt og regionalt plan, nå jobber sammen med næringslivet for å holde hjulene i gang. NHO bidrar gjerne med innspill i dette arbeidet. Vi forventer at alle kommunene og fylket kommer med konkrete tiltak og planer for hvordan de vil lette til rette for at bedriftene skal bestå også etter korona-krisen. Og det må skje raskt, sier Remme.