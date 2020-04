Vard har inngått kontrakt på design og bygging av tråler

Nyheter

(Sunnmørsposten) Det nye fartøyet vil bli det første nybygget av Vards eget design som blir solgt til Færøyene. Vards verft i Norge har opp gjennom årene levert mange fiskefartøy til færøyske redere, og fartøyene har vært store kvantesprang for den lokale fiskeindustrien med nye løsninger og teknologi om bord, skriver Vard i ei pressemelding.

– Den nye kontrakten er ett lyspunkt for VARD, våre ansatte og leverandører, og viser at det er mulig å se fremover til tross for utfordrende tider. Vi ser alle frem til å bygge en ny generasjon fiskefartøy til Færøyene igjen. Vi er stolte over den lange historien våre norske verft og fiskerne på Færøyene har bygget sammen gjennom tidene, og håper dette prosjektet vil bli starten på en ny epoke i lag, sier Erik Haakonsholm, General Manager for Offshore and Specialized vessels.

Med høy fokus på fangstens kvalitet, sikkerhet for mannskapet og bærekraftig drift, vil skipet bli utrustet med den mest effektive teknologien for å bringe fangsten til land med et minimalt miljøavtrykk.

– Vi ser virkelig frem til å bygge vårt nye flaggskip hos Vard, og til å ta levering fra et norsk verft med lang erfaring innen fiskeri og bygging av avanserte trålere. Det har vært en glede for oss å få være involvert i hele design fasen, og vi har fått integrert våre ideer og krav i prosjektet. Gjennom generasjoner har det vært sterke bånd mellom Færøyene og Norge, og vi er begeistret over å få være en del av den historien fremover, sier Annfinnur Olsen i Framherji.

Fartøyet vil ha en lengde på 84 meter og en bredde på 16,7 meter, og vil ha et arrangement med trippel tråling. Lastekapasiteten på frosne produkt vil være rundt 2000 m3 fordelt på to dekk.

Fartøyet vil ha en innredning for et mannskap på 25, i en-persons lugarer om bord.

Fartøyet vil bli utrustet ved Vard Brattvåg, og levert derfra andre kvartal 2022. Skroget bygges ved Vard i Romania, mens designet utføres av Vard Ålesund.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.