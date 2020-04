Trafikkulykke på Fursetfjellet – E39 stengt i mange timer

Nyheter

Oppdatert: Klokka 18.17 meldte politiet at trafikken går nå som normalt etter trafikkulykke og bilberging.

To busser og en personbil var involvert i en ulykke i Klopplia – på E39 ned Fursetfjellet mot Batnfjordsøra torsdag formiddag. Ulykka ble meldt klokka 10.57.

Sjåføren i den ene bussen ble sittende fastklemt, mens de øvrige involverte framsto som uskadd. Den skadde ble fraktet til Molde sjukehus med ukjent skadeomfang.

Ifølge politiet er den skadde sjåføren en mann i slutten av 40-åra, bosatt i Kristiansund.

10 andre involverte personer ble kjørt til Batnfjordsøra for avhør og gjennomgang av hendelsen.

Klokka 13.13 var vegen over Fursetfjellet fortsatt stengt. Omkjøring var da skiltet.

– Begge bussene og personbilen som var involvert står fortsatt på vegen, opplyser operasjonsleder John Bratland til Rbnett klokka 13.10.

– Vegen vil være stengt til politiet er ferdig på stedet og kjøretøyene er fraktet bort fra stedet. Hvor lang tid dette kan ta, vet vi ikke nå, men det kan ta en god stund.

– Vet dere noe mer om ulykka?

– Vi vet at to busser og en personbil har kollidert med hverandre på E39. Vi har dannet oss et bilde av hvordan ulykka skjedde, men det gjenstår flere avhør før vi kan gå ut med noen konklusjoner på dette. Begge bussene kom i retning fra Molde mot Batnfjordsøra, mens personbilen kom i motsatt kjøreretning.

– Var det mange passasjerer i kjøretøyene?

– Den ene bussen hadde seks passasjerer, den andre hadde to. Sjåføren var aleine i personbilen, sier Bratland til Rbnett..

Personbilen ble stående delvis ute i grøfta etter kollisjonen, mens bussene ble stående i vegbanen.

Det var diesellekkasje fra den ene bussen, og vegen ble først stengt for å ta imot luftambulansen.

Det har vært vanskelige kjøreforhold i hele fylket i dag etter snøværet. Yr melder også om stor snøskredfare i Klopplia i Gjemnes.