Toppskifte i Salmon Evolution

Oppdrettsselskapet, som bygger et gigantisk, landbasert lakseoppdrettsanlegg ved Indre Harøy i Hustadvika kommune, gjør omfattende endringer. Tore A. Tønseth går inn ny styreleder etter Kristoffer Reiten, som fortsetter som styremedlem. På organisasjonssida går Odd Tore Finnøy av som toppsjef, under ett år etter at han begynte. Håkon André Berg blir konstituert i stillingen etter Finnøy. Berg kommer fra stillingen som finanssjef i selskapet.