Kunne du tenkt deg en usynlig kaffekopp eller en luftvaniljesnurr? Det får du i denne butikken

- Det var faktisk et innspill fra kundene våre. Det er mange utflyttere i Trondheim og Oslo som har et forhold til Den Gode Smak og ønsket at vi fortsatt skal være her når de kommer heim igjen. Vi fyller jo 15 år i år, og det er etter hvert flere som har et forhold til oss, sier daglig leder Nanna Kristine Jensen.