Flere vogntog i trøbbel på vegen over Ørskogfjellet

Flere vogntog fikk torsdag kveld problemer på E39 på Fremstedal i Skorgedalen i Vestnes. Bilene sto fast på veg opp mot Ørskogfjellet og måtte stoppe for å legge på kjettinger. Også bilberger måtte tilkalles. Wiggo Hovde fra Molde tok bilde av trailere som sto fast på rekke og rad i området.

Per Åge Ferstad ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal sier at Vegtrafikksentralen (VTS) har sendt entreprenør og at trafikken nå skal gå som normalt på stedet.

– Det var først en polsk semitrailer som sto fast, så kom det melding om at to biler til hadde problemer. Siste melding fra VTS klokka 18.42 var at alt så ut til å ordne seg, sier Ferstad.

Politiet melder om vanskelige kjøreforhold over hele fylket på grunn av snøfallet torsdag, men at det ikke er meldt om større ulykker bortsett fra den i Gjemnes der to busser og en personbil var involvert.