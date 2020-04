Felles dugnad og vanskelige valg

Nyheter

Vi er i gang med april og den uvirkelige situasjonen med koronaviruset er like vanskelig. Både i Norge og resten av verden. For sjuke, pårørende og alle helseansatte er situasjonen selvfølgelig svært krevende. Vårt klare inntrykk er at virusutbruddet så langt er møtt rimelig godt av norske helsemyndigheter og det offentlige apparatet.

Ja, det har vært svikt, svakheter og utfordringer i kø her også. Men sammenliknet med mange andre land i Europa har Norge møtt bedre og stått bedre i koronakrisen så langt.

Den siste uka har antallet innlagte pasienter med covid-19 gått ned flere ganger. Det er første gang på flere uker. – For snart tre uker siden ble svært inngripende tiltak satt i verk i Norge. Målet var å slå ned smitten. Det er fortsatt usikkerhet, men tall for sykehusinnleggelser kan tyde på at det nå går den rette vegen, sa Erna Solberg på tirsdag. Onsdag var det en økning igjen.

Ved siden av helse er det ingen tvil om at det er næringslivet, bedrifter og ansatte, som har måtte tåle en av de kraftigste trøkkene under krisa. Vi har fått opp flere støtteordninger og krisepakker, men like fullt er faren overhengende.

Fortsetter en utvikling i Norge hvor vi greier å slå ned viruset i økende grad, vil vi naturligvis få en debatt om hvor raskt vi kan slippe opp på tiltakene. En ekspertgruppe er i gang med å vurdere om det er mulig å ha elever og barn i landets skoler og barnehager. Vi ser også på andre områder at det er debatt om å evaluere de strenge tiltakene som skal hindre smittespredning. I går ble det lettet litt overfor idretten.

Det er vanskelige valg som nå skal tas. Men det samholdet og den solidariteten som har preget oss de siste 14 dagene, må vi ta med videre. Hvis vi kan håpe på en gradvis gjenåpning i deler av samfunnet i løpet av april, må det skje på en måte som ikke skaper en ny smittebølge eller utsetter deler av befolkningen for stor fare. Erfaringen fra land med stor smitte, viser at helsearbeidere er ekstra utsatt på grunn av viruset. Vi skylder dem å ta denne livsviktige dugnaden på alvor også videre.