Nyheter

Kronprinsen har videokonferanse med Bymisjonen

kronprins Haakon har møte med Bymisjonen og får en orientering om situasjonen. Tid: 12:00.

Fra Skaugum holder kronprins Haakon videomøter med ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Onsdag takket han tre dagligvarebutikkarbeidere for innsatsen. Tirsdag var det tre renholdsarbeidere som fikk ha videomøte med tronarvingen og fortelle om sin arbeidshverdag under koronapandemien.

Søreide på Natos utenriksministermøte

Når Natos utenriksministre møtes via videolink torsdag, er koronautbruddet hovedtema også hos dem. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressemøte etterpå.

Onsdag sa generalsekretær Jens Stoltenberg at det er viktig å unngå at helsekrisen blir en sikkerhetskrise og viste til at Nato blant annet bidrar med transport av medisinsk utstyr mellom medlemslandene.

Regjeringens daglige oppdatering om koronakrisen

Helseminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holder etter planen sin felles, daglige pressebrifing om korona-situasjonen i Norge klokken 16.

Onsdag var 4.935 personer registrert smittet av koronavirus i Norge. 44 personer har dødd som følge av covid-19.

Hvordan påvirker virusutbruddet ledighetstall i USA

USAs arbeidsdepartement kommer med tall for hvor mange amerikanere som har meldt seg ledige den siste uka. Uka før var antallet rekordhøye 3,3 millioner.

Rundt årsskiftet lå ledigheten i USA på 3,6 prosent, den laveste på 50 år Dette er trolig kraftig endret på grunn av virusutbruddet.

Danskene stemmer over koronalov

Det danske Folketinget samles i formiddag for å behandle et lovforslag om økt straffenivå for korona-relaterte lovbrudd.

Allerede i midten av mars vedtok Folketinget en egen hastelov for å håndtere krisen.

Nominerte til litteraturpris offentliggjøres

De nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2020 offentliggjøres klokka 12. Prisen har siden 2013 blitt delt ut årlig sammen med de øvrige kulturprisene som Nordisk råd står bak.

I fjor var det norske Kristin Roskifte som vant prisen for telleboka «Alle sammen teller».