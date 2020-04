Rigges for å ta imot koronapasienter

Nyheter

De nye koronaplassene skal ligge i den ene av to korttidsavdelinger på Kirkebakken omsorgssenter. Her skal det i løpet av de neste ukene rigges for å ta imot pasienter som er smitta av koronaviruset.

Molde kommune skriver i en pressemelding at plassene skal forbeholdes pasienter som er for friske til å ligge på sjukehus, men for dårlige til å være heime.

Det er Folkehelseinstituttet som har kommunene legge til rette slik at de kan avlaste sjukehusa i tida framover.

– Vi må ta høgde for at flere eldre og kronisk sjuke blir smitta, og de vil nok ha behov for tilsyn og pleie, sier Tanja Thalén, kommunalsjef for helse og omsorg i Molde kommune.

For å unngå smittespredning blir koronaavdelinga skilt ut fra annen aktivitet på omsorgssenteret. De ansatte får egen inngang og garderobe, og de som skal jobbe der, kan ikke ta på seg vakter på andre avdelinger.

Brukere må flytte

Molde kommune skriver at Kirkebakken omsorgssenter er valgt fordi en stor andel av brukerne her har korttidsplasser.

Omleggingen betyr samtidig at flere brukere må flytte. Thalén sier dette gjelder brukere med langtidsplass, men som er på korttidsavdeling.

– De får plass i en nyoppretta korttidsavdeling ved Råkhaugen omsorgssenter, og får bo der i påvente av ledig langtidsplass ved en av kommunens langtidssjukeheimer. Pasienter som har avlastnings- eller korttidsopphold, får bli værende i avdelinga fram til planlagt utreisedato. Brukere som bor på langtidsavdelinga på Kirkebakken blir ikke berørt av dette, sier Thalén.

Flytter folk dit de trengs

Kommunen opplyser at det er Hilde Oppigård, enhetsleder ved Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter, som får ansvaret for å drifte den nye koronaavdelinga. Med seg har hun avdelingsleder Veslemøy Eriksen. Helsepersonell som sjøl er i risikogrupper skal ikke jobbe på avdelinga, men for øvrig hentes det personell fra hele helse- og omsorgssektoren, heter det.

– Kommunen har satt ned en koordineringsgruppe som skal sikre godt flyt av helsepersonell i tida framover. De skal flytte kompetanse og ansatte dit det trengs, og sørge for at vi utnytter ressursene våre optimalt, sier kommunalsjefen, og legger til.

– Skal vi lykkes i å håndtere koronasituasjonen, er vi helt avhengige av at ansatte er fleksible og tar på seg oppgaver der det er mest behov. Jeg har stor tro på at vi skal få til dette i fellesskap.