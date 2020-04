Jusse (31) er fast beboer i gjestehavna i Molde

Nyheter

Snakk om å komme i havn! Rbnett intervjuet Jusse 1. februar i fjor. Da hadde han bodd i gjestehavna siden juni året før. Og sannelig ligger seilbåten «Anna Eline» (32 fot) i gjestehavna fortsatt. Vi «banket på» for å høre hvordan det går med tromsøværingen, som fikk sluttpakke fra Posten i desember 2017. Han kjøpte seilbåten for noe av pengene, og har bodd i båten helt siden 23. februar 2018. Altså over to år! Ikke rart han kaller skuta for livbåten sin.