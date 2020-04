Hvordan er det når anmelderen slakter forestillingen du har jobbet lenge med? Og hvordan er det å skrive anmeldelsen?

Nyheter

I løpet av et år anmelder Romsdals Budstikke mellom 50 og 100 kulturprodukt. Hovedsaklig med lokal relevans.

I episode tre av podkasten "innsikt" diskuterer frilansjournalist og anmelder Ole Foss, kulturleder Vera Henriksen og teatersjef Kristian Lykkeslett Strømskag anmelderi i lokalavisa, sammen med ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde.

Bakgrunnen er det voldsomme engasjementet rundt anmeldelsen av Teatret Vårts oppsetning av Romeo og Julie i 2019.

I slutten av september i fjor var det premiere på Teatret Vårts oppsetning av Romeo og Julie. Sunnmørsposten trillet terningkast 5, mens i Romsdals Budstikke fikk teaterforestillingen terningkast 3.

I podkasten forteller Ole Foss bakgrunnen for anmeldelsen, hvordan han tenkte underveis og tankene rundt debatten i etterkant. Kulturleder Vera Henriksen forteller om diskusjonen rundt anmeldelsen, hvordan avisa prioriterer hva som skal anmeldes og hvorfor det gjøres. Mens teatersjefen forteller hvordan de opplevde anmeldelsen og engasjementet.

"Skulle gjerne likt dette, for det må ligge så mye bak. Men for meg satt ikke stykket. At jeg satt i stykker en campingstol på premieren får være dekkende. Sorry!" skrev Ole Foss i anmeldelsen, som ble godt lest. Reaksjonene kom i form av "motanmeldelser".

"Dette er svar på Ole Foss sin anmeldelse av «Romeo og Julie» på Teatret Vårt. Det er en antikritikk; mitt slakt av anmelderens slakt, og jeg vil behandle anmelderen med samme (manglende) respekt som han har behandlet teamet bak forestillinga", skrev Tobias Avlund Heberg.

"Jeg stiller meg undrende til anmeldelsen av ”Romeo og Julie” som ble publisert på RB-nett 26.09. Beskrivelsen yter ikke teaterforestillingen rettferdighet. Derfor er det på sin plass at de fortapte elskende får sin forsvarstale", skrev Helle Bendixen.

Du kan lytte til podkasten i vinduet over, og ellers hvor du hører podkast.

NB: Innspillingen fant sted før det nasjonale koronautbruddet.