Gir nettbrett til sjukeheimer og omsorgsboliger

Nyheter

Etter at det ble innført besøksforbud på sjukeheimer og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, har det oppstått behov for andre måter for beboerne å kommunisere med sine kjære.

– Ansatte på sjukeheimer og omsorgsboliger står på og gjør alt de kan for beboerne, og vi ser blant annet at de har tatt med sine private mobiler og nettbrett på jobb slik at beboerne kan få sett sine kjære via Skype og FaceTime. Sparebanken Møre har fått forespørsler fra flere kommuner om tilskudd til innkjøp av nettbrett som kan brukes til denne typen kommunikasjon, og vi har bistått med dette flere steder allerede, sier banksjef Finn Tangen i Molde.

Nå ruller banken ut dette tilbudet til alle kommuner der Sparebanken Møre har kontor i samarbeid med USHT- Utviklingssenteret for heimetjenester og sjukeheimer i Møre og Romsdal og ALV – Arena for Læring om Velferdsteknologi.

– Kommunene vil bli kontaktet for kartlegging av behov og informasjon om hvordan de kan søke, sier Finn Tangen.