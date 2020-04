– Rassikre, ikke stenge vegen helt

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Det var TV 2 som tirsdag kveld sendte et innslag med ordføreren i Rauma, Yvonne Wold, og turistmagneten Edmund Meyer, der de samme la frem et forslag om å rassikre Trollstigen så fort som mulig. Der ble vinklingen at Wold ønsket å stenge turistvegen helt, for å få dette gjort.