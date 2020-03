Tørrkokt kjele førte til brannutrykning til boligblokk

Nyheter

Politiet meldte dette på Twitter klokka 16:53: «Melding om røykutvikling fra leilighet i 5 etg i en blokk. Nødetatene er på veg til stedet.»

Like etterpå meldte 110-sentralen:

«Melding om røykutvikling fra leilighet. Personer ute av leiligheten. Brannvesenet på stedet.»

– Røykutvikling fra en leilighet. Brannvesenet har kontroll. Ikke behov for å evakuere øvrige beboere. En person på adressen har behov for helse hjelp, fått i seg litt røyk, skriver politiet på Twitter klokka 17.05 og legger til at årsaken til røykutviklingen var en tørrkokt kjele.

– Smeltet plast i kasserolle på varm komfyr har forårsaket røykutviklingen, skriver 110-sentralen. Det er startet utlufting av leiligheten.

#ÅBV #Ålesund #Vågavn Melding om røykutvikling fra leilighet. Personer ute av leiligheten. Brannvesenet på stedet. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) March 31, 2020

#Ålesund. #Nørve. Røykutvikling fra en leilighet. Brannvesenet har kontroll. Ikke behov for å evakuere øvrige beboere. En person på adressen har behov for helse hjelp, fått i seg litt røyk. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 31, 2020