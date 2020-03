Møre og Romsdal lyspunkt i dyster statistikk

Nyheter

- Veldig gledelig, sier avdelingsdirektør i Transport Midt, Kjetil Strand, i ei pressemelding fra Statens vegvesen, region midt.

Transport Midt omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag. Trøndelag har hatt én dødsulykke i år, en møteulykke mellom to vogntog i Snåsa kommune. Begge førerne omkom. For disse to fylkene samlet, er det tre færre drepte enn samme periode i fjor.

– Det er selvfølgelig gledelig med en nedgang, sier avdelingsdirektør Kjetil Strand i Transport Midt i Statens vegvesen. – Men enhver drept eller hardt skadd i trafikken er én for mye. Nullvisjonen står ved lag. Statistisk sett er det lave tall, og vi vet at de vil variere tilfeldig over året. Men vi håper at den gode trenden med lavere antall drepte og hardt skadde i trafikken vil fortsette.

Flere trafikkdrepte nasjonalt

For landet som helhet, har tallene gått i feil retning siden i fjor. 24 personer mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Det er sju flere enn i tilsvarende periode i fjor. Likevel er Norge fortsatt det mest trafikksikre landet i Europa.