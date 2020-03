Nyheter

Alle de tre kommunene har kommunestyremøte førstkommende torsdag. Aukra gjennomfører møtet på Skype, mens Rauma og Hustadvika bruker det digitale møteverktøyet Teams. Det betyr altså at møtene gjennomføres uten at politikerne sitter i samme rom, men kun har kontakt via skjerm.