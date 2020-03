Nyheter

Tredje krisepakke behandles i Stortinget

Klokka 10 i formiddag skal den tredje krisepakken på grunn av koronautbruddet behandles i Stortinget. Regjeringen og Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV ble omtrent klokken 2 natt til tirsdag enige om innholdet i pakken, meldte TV 2.

Den vil blant annet sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger.

Trumps nye stabssjef tiltrer

Trumps nye stabssjef Mark Meadows tiltrer tirsdag. Han blir den fjerde stabssjefen i Det hvite hus siden Trump ble president. Mick Mulvaney hadde før ham hatt stillingen i litt over ett år, men måtte i likhet med flere andre i administrasjonen gå etter at Trump ble frikjent i riksrettssaken tidligere i vinter.

Meadows er medlem av Representantenes hus fra North Carolina og en av Trumps mest lojale støttespillere i Kongressen.

G20s finansministere holder møte

Finansministere og sentralbanksjefer holder tirsdag nok en telefonkonferanse for å videre diskutere responsen mot koronaepidemien.

Også i forrige uke var det en møte mellom landene

USAs justisminister må forklare seg i Kongressen

USAs justisminister William Barr skal etter planen forklare seg i Representantenes hus etter at justisdepartementet i februar grep inn og anbefalte lavere straff enn hva statsadvokatene hadde tenkt i straffesaken mot Trump-rådgiver Roger Stone.

Justiskomiteens leder Jerry Nadler og Demokratene ønsker å spørre ut Barr om overkjøringen av straffeutmålingen til Stone.

EOS-utvalgets årsmelding blir overlevert til Stortinget

EOS-utvalgets årsmelding for 2019 blir digitalt overlevert til Stortinget. EOS-utvalget skal føre en uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

Utvalget ledes av tidligere statsråd Eldbjørg Løwer.