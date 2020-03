Nyheter

TV 2: Enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Regjeringen og Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV er enige om en tredje krisepakke, som ifølge TV 2 vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger.

Etter lange diskusjoner rundt detaljer skal enighet ha blitt oppnådd i 2-tiden natt til tirsdag, melder kanalen.

4.446 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 219

Det var ved midnatt registrert 4.446 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 219 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 344 tilfeller.

32 personer er så langt meldt døde som følge av sykdommen.

USA forlenger sanksjonene mot Iran i 60 dager

USA har besluttet å forlenge de strenge sanksjonene mot Iran i ytterligere 60 dager. Erklæringen kommer en uke etter at FN ba om at sanksjonene lettes eller oppheves for å ikke hindre det medisinske arbeidet i det koronarammede landet.

USA sier Irans fortsatte utvidelse av kjernefysisk aktivitet er uakseptabelt, kaller det utpressing og sier at det er blant de største truslene mot internasjonal fred og sikkerhet.

Singapore opprettholder forbud om sex mellom likekjønnede

Et forsøk på å endre Singapores lov som forbyr sex mellom likekjønnede er avvist i Høyesterett. Lovens sier at menn som blir funnet skyldig i homoseksuelle handlinger i offentligheten eller hjemme, kan bli straffet med fengsel opptil to år

Saken kom opp for retten etter at tre homofile menn ønsket en endring i loven som de mener er grunnlovsstridig, skriver BBC.

Australsk delstat avsluttet skogbrannsesongen

Etter mer enn mer enn 11.400 branner hvor 5,5 millioner hektar ble ødelagt, kunngjorde brannvesenet i den australske delstaten New South Wales tirsdag at årets skogbrannsesong var over.

I delstaten mistet 25 mennesker livet i brannene, for hele Australia er tallet minst 33. Flere enn 2.500 hjem ble ødelagt, men brannmannskapene klarte å redde 14.400.