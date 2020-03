Nyheter

Spor to ved Bergseng stasjon på Dovrebanen er reparert og togtrafikken gjenopptas som vanlig etter at et godstog sporet av fredag.

Det opplyser Bane Nor i en Twitter-melding mandag kveld.

Dermed er det igjen åpnet igjen for trafikk mellom Moelv og Lillehammer etter avsporingen.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser, skriver de på sine nettsider.

