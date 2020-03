Nå har nær 14.000 søkt om dagpenger i Møre og Romsdal

Nyheter

I en pressemelding mandag skriver NAV Møre og Romsdal at nær 14.000 personer de siste ukene søkt om dagpenger fordi de er permittert eller har mistet jobben.

Penger på konto før påske

Fra mandag 30. mars ble det gjort mulig å søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan dermed være på konto før påske.

– Vi vet at mange er i en svært krevende og usikker situasjon. I påvente av at søknaden om dagpenger blir behandlet lanserer vi i dag en forskuddsordning om dagpenger. Ordningen gjelder for både permitterte og arbeidsledige, sier NAV-direktør i Møre Romsdal, Sten A. Veland i pressemeldinga.

Slik søker du

For å få forskudd må du først ha søkt om dagpenger og deretter må du søke om forskudd.

– Muligheten til å søke om forskudd er fra i dag tilgjengelig på nav.no. Forskuddet vil være litt i underkant av det vi tror du vil få i dagpenger. Det vil for de fleste være ca. 60 prosent av tidligere lønn. Hvis du søker i løpet av mandag 30. mars eller tirsdag 31. mars vil forskuddet komme inn på konto fredag 3. april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8. april, altså dagen før skjærtorsdag, heter det i pressemeldinga.

NAV minner samtidig om at de fleste NAV-kontorene i fylket har opprettet en nødtelefon i forbindelse med koronaviruset.