Nyheter

Etterforsker påsatt bilbrann i Oslo

Politiet har funnet flere biler med knuste ruter, påført brennbar væske, ved to biler som brant på Hovseter i Oslo natt til mandag. Ingen er pågrepet og politiet etterforsker hendelsen.

Tidligere på natten måtte over 30 personer evakueres da det brøt ut brann i en bil i et garasjeanlegg på Kjelsås i Oslo.

4.227 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 125

Det var ved midnatt registrert 4.227 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 125 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 387 tilfeller.

I alt 317 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var søndag registrert 25 døde som følge av sykdommen.

Over 1.000 døde av koronavirus i New York

Antall døde i delstaten New York som følge av koronapandemien steg søndag kveld til minst 1.026, mindre enn én måned etter at det første tilfellet ble oppdaget. Det er en økning på minst 250 dødsfall utenfor selve byen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Delstaten New York er USAs episenter for pandemien. Ifølge Reuters var det søndag registrert nesten 60.000 tilfeller i New York, med ett dødsfall hvert sjette minutt.

Donald Trump vil holde USA stengt til 30. april

Donald Trump gikk søndag bort fra ønsket om å oppheve landets restriksjoner før påske, og videreførte de nasjonale restriksjonene til 30. april. Under pressekonferansen sa presidenten at det nå antas at USA vil nå sin høyeste dødsrate som følge av koronaviruset om to uker, altså i påsken.

Trump håper nå utbruddet i stor grad vil være over i USA innen 1. juni og sa han håpet de skulle greie å begrense antallet døde til mellom 100.000 og 200.000 mennesker.

Børsen i Tokyo faller over 3 prosent

Børsen i Tokyo falt mandag over 3 prosent etter fornyet uro over spredningen av koronaviruset. Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 3,26 fra start mandag. Den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk 3.17 prosent tilbake fra sluttnivået fredag.

Tilbakegangen kommer etter at president Donald Trump kunngjorde at amerikanske markeder og hverdagsliv likevel ikke ville gå tilbake til normalen ved påsketider.