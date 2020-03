– Sannsynligvis vil det komme flere tilfeller

Nyheter

(ÅA.no) Søndag kom meldingen om at det åttende registrerte smittetilfellet av covid-19 har blitt påvist i Rauma. Vedkommende som har blitt smitta var en del av et turfølge som kom tilbake til Norge fra Østerrike for tolv dager siden. Smittesporing er iverksatt, og de andre fra følget vil bli testa.