Sindre Tverfjell var klar til å ta imot gjester på Ona, så kom korona og ga bråstopp

– Barndomsdrømmen er satt på vent

Etter to år med oppussing av et stort hus på Ona og forberedelser til å vise gjestene øyriket, var Hustadvika Adventure AS klar for sin beste sesong. Så kom koronasmitten, alle bestillinger kansellert. – Det er tøft nå uten inntekter, sier Sindre Tverfjell.