Odd Nordstoga spilte mutters alene – 70.000 fulgte konserten hans

– Det er litt moro det også – å stå og synge ut i et tomt rom. Det er noe magisk i det, sier den folkekjære artisten til NTB og røper at han først hadde blandede følelser om dette med virtuelle konserter.

– Mens alle andre grupper fikk millioner av staten, skulle musikere sette seg ned og spille en konsert på Facebook med et Vipps-nummer? Det er ikke slik man kan redde kulturbransjen.

Permittert

Så endret han mening. Først la Nordstoga ut en video der han og Ingebjørg Bratland sang «No livnar det i lundar» – med et budskap om håp og fremtid som han syntes passet – samstemt fra hver sin stue. Det gav mersmak. Før helgen var Odd Nordstoga dermed å oppleve i konsertserien Koronerulling , som er den profesjonaliserte utgaven av stuekonsertene – filmet på utestedet Sentralen i Oslo.

Mens det var tomt i salen, fulgte 68.200 publikummere Nordstoga. Det innbragte utrolige 500.000 kroner. Og selv om Odd Nordstoga har sendt permitteringsvarsel til seg selv etter å ha opplevd at «alt datt sammen», gir han pengene fra koronerullingen videre.

– Jeg greier meg, og det hadde vært artig å samle inn en god slump til Røde Kors. Akkurat nå tror jeg det er en bedre sak å støtte, sier han til NTB og påpeker:

– Det er ikke slike som meg som har det verst. Alle de som jobber for meg, teknikere som er frilansere, de har det tøffere fremover. Jeg har mange planer, med ny plate til høsten og en turné når samfunnet begynner å fungere igjen. Da håper jeg å se folk ansikt til ansikt.

Unik tid for musikklivet

Odd Nordstoga-konserten var nummer 21 i rekken av Koronerulling-arrangementer. Bak står Christer Falck og forretningspartnere i HES, i samarbeid med kulturscenen Sentralen.

– Når påsken begynner, har vi produsert 50 konserter, sier Falck, som de nærmeste dagene kan lokke med Jaa9 og OnklP, jazzgospeltrioen Spirit In The Dark (David Wallumrød, Audun Erlien, Anders Engen), Asbjørn Ribe, Admiral P, Jacob Young og Fay Wildhagen. Neste uke kommer mer – blant annet et skikkelig stornavn.

Det startet som et ønske om en dugnad for å hjelpe artistene, før beskjeden kom om støtteordninger. Men Falck falt raskt ned på at han ønsket en profesjonalisert form, innspilt på en scene i en flerkameraproduksjon – som artistene selv kan bruke, og som senere kanskje kan gå videre på nye plattformer.

– Det handler om å dokumentere en helt unik tid i norsk musikk, den rareste tiden vi har opplevd på mange år. Det hadde vært hyggelig om disse virtuelle konsertene varte livet ut – og ikke bare er sjarmerende og morsomme her og nå. For hvor er stuekonsertene om fem år? Tar man i det hele tatt vare på dem eller forsvinner de bare ut i veven?

Egen stemning

Christer Falck mener Koronerulling-konsertene i tillegg blir et unikt møte med hver artist.

– Det gjør noe med alle musikerne, med alle som er der. De er beveget og emosjonelle. Derfor blir det helt unike og ofte litt rare konserter. Musikerne står der alene, de får ingen respons. De får ingenting gratis, de er overlatt kun til seg selv og sangene, noe som gjør dem sårbare – litt keitete. Noen fniser, noen plaprer, andre snakker med seg selv. Jeg elsker det fordi det blir ekte, det er som om artistene er tilbake på scratch og det blir nerve i opptakene.

Seks dager tok det fra ideen oppsto til Koronerulling-premiere med Jonas Alaska 18. mars. På de 11 første konsertene fulgte totalt 300.000 publikummere med hjemmefra, noe som genererte 78.000 kroner i snitt per konsert. Erlend Ropstad fikk inn 118.000 kroner, mens Kristian Kristensen passerte 200.000 kroner.

– Alle jeg snakket med, sier det er blant deres best betalte spillejobber noensinne. Men vi fokuserer ikke så mye på økonomien, for man kan se seg blind på økonomi og tall og antall streams. Jeg har tenkt vi må kjøre bredt hele veien, det er mest rettferdig, sier Falck – som også byr på jazz, blues og klassisk.

Burde skjedd i alle byer

Men selv om Koronerulling-konsertene tilsynelatende er blitt en suksess for artistene, fastslår Christer Falck at de som arrangører er avhengig av å få støtte snart, eller ta seg betalt.

– Hittil har vi hatt utgifter på 250.000 kroner uten å tjene en krone. Vi gjorde dette som en dugnad først for å hjelpe artistene. Da Abid Raja gikk ut med at kulturlivet skulle få 300 millioner kroner, trodde vi at vi skulle få en telefon. Den kom aldri, sier Falck – som mener det «skulle vært ti slike opplegg som Sentralen har rundt i Norge».

– Da kunne konserter fremdeles bli avholdt, heller enn å utsette og avlyse dem. Da kunne man også generert inntekter til utesteder og teknikere, sier han og fastslår:

– At Odd Nordstoga gir bort alt han fikk inn til Røde Kors, er i tråd med solidaritetstanken som ligger bak Koronerulling.