Brukte ett år og 18.000 bilder på å lage naturskjønn film fra Møre og Romsdal

25. mars lastet Ståle Brenden fra Molde opp en såkalt "timelapse-video" på Youtube. I videoen får man se flere naturskjønne steder fra Møre og Romsdal. Brenden er glad i å ferdes ute i naturen, og i videoen har han dokumentert mange av turene sine rundt om i fylket.

Rauma, Sunndal, Eresfjord, Geiranger, Ålesund, Hjørundfjorden, Molde og Valldalen er blant de mange stedene som vises fram.

Brenden forteller at han brukte ett år på å ta bilder og sette sammen filmen.

- Ca 18.000 bilder måtte til for å skaffe det som vises i videoen. Jeg har brukt cirka ett år på å lage materialet, slik at det skal være litt sommer, høst og vintertid. Jeg har vært mye rundt om i fylket, med en plan om at det skulle bli en timelapse-film fra det flotte fylket vårt. Filmmusikken er laget av Scott Buckley, sier han.

Brenden forteller at en timelapse består av mange bilder satt sammen til en film.

- Kameraet står og tar bilder i for eksempel 20 minutt, gjerne 300 bilder av samme motiv, og så settes det sammen til et klipp på 10 sekund, som en fortfilm, sier han.

Brenden gleder seg stort over at folk er fornøyd med resultatet.

- Det er veldig kjekt å høre. Og om noen vil bruke filmen som inspirasjon til å komme seg på tur når omstendighetene roer seg litt, så er det en innertier. Natur er fint!