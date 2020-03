Tidligere Molde-spiller må betale erstatning i voldtektssak

Nyheter

Kjennelsen gjelder kun erstatningsdelen av saken, skriver Nettavisen. Sarr ble i Romsdal tingrett frikjent for sovevoldtekt, men likevel dømt til å betale erstatning til den fornærmede kvinnen.

Politiet mener at den daværende Molde-spilleren voldtok en kvinne mens hun sov i mai 2017. Frifinnelsen ble umiddelbart anket av påtalemyndigheten, men ankesaken er blitt utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt opp.

Samtidig anket Sarr erstatningsspørsmålet. Selv om straffespørsmålet er utsatt, besluttet retten å behandle det sivilie kravet.

Siden Sarr ikke møtte opp, konkluderte Frostating lagmannsrett med at Sarr hadde ugyldig fravær og at det ikke var grunnlag for oppfriskning. Saken ble derfor avvist. Avvisningen har Høyesterett nå stadfestet, og erstatningsspørsmålet er rettskraftig avgjort.

Etter tiden i Molde spilte senegaleseren for russiske Jenisej og senere for Damac i Saudi-Arabia. Sarr oppholder seg fortsatt i Saudi-Arabia, ifølge Nettavisen. Han er etterlyst internasjonalt med pågripelsesbegjæring, og ankesaken om straffespørsmålet vil bli behandlet dersom det lykkes politiet å få ham til Norge.