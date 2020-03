– Har vært fullt lovlig å leie ut

Nyheter

– Vi vet at det har bodd folk i motellet. Jeg har ikke påstått at det ikke er lov å bo der, verken i driftsutvalget 20. mars 2018 eller ved seinere anledninger. Det er leietakerne av «Il Chef-bygget» som hatt fullt herredømme over utleie av motellet i den perioden vi har hatt kontrakt med dem, sier styreleder Palmer Sjåholm i Eiendomsselskapet Norlund.