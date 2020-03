Ta vare på de lokale!

Nyheter

Det er tredje uka med strenge tiltak for å stoppe koronasmitte. Det er en stor dugnad. Vi ser resultat som oppmuntrer og konsekvenser som bekymrer. Helse skal komme først. Det er en historisk og viktig dugnad som er i gang. Vi må være forberedt på langvarige tiltak. Samtidig ser vi at mange virksomheter vil få utfordringer på vegen. Også etter at regjeringa fredag la fram sin næringspakke er det tydelig at for noen er det en reell fare for at tiltakene vil komme for seint.