Romsdals Budstikke permitterer åtte ansatte

Nyheter

I likhet med mange andre mediehus har mediehuset Romsdals Budstikke i dag sendt ut permitteringsvarsel til ansatte i markedsavdelinga. Etter at statsminister Erna Solberg torsdag 12. mars innførte strenge tiltak for å stoppe koronaviruset har aktiviteten i næringslivet falt dramatisk. For mediehuset medfører dette sterkt reduserte annonseinntekter.

– Vi ser dessverre ingen annen utveg enn å permittere ansatte. Åtte ansatte blir berørt, de fleste av dem med en gradert permittering. Permitteringene utgjør til sammen fire årsverk. Vi har gjennom denne prosessen hatt gode dialoger med fagforeningen Parat Media. De ansatte har møtt denne utfordringen på en konstruktiv måte, sier administrerende direktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

Hjemmekontor

Mediehuset har i snart 14 dager styrt sin aktivitet fra hjemmekontor. I en tid med sterkt behov for informasjon opplever mediehuset rekordstor trafikk på sine digitale plattformer.

- Mediebransjen er hardt rammet på grunn av fall i annonseinntektene. Samtidig opplever vi at lokale, redaktørstyrte medier har en viktig oppgave i en slik krisesituasjon. Vi gjør vårt beste for å oppdatere befolkningen på situasjonen i vårt distrikt.

Mediehuset har lagt en plan for hvordan de skal håndtere inntektsbortfallet, og har som en klar målsetting at de ansatte skal tilbake i jobb.

– Støtt lokal handel

– Det lokale næringslivet er hardt rammet, og det er viktig at det offentlige treffer med de virkemidlene de iverksetter. Samtidig kan publikum bidra ved å aktivt støtte lokal handel. Dette gjelder også lokale mediehus. De siste ukenes hendelser har vist tydelig betydningen av å ha et sterkt, lokalt mediehus, sier Loe Welde.

Han takker lesere, abonnenter og annonsekunder som bidrar til dette viktige arbeidet.

Også i datteravisene Åndalsnes Avis og Driva er det sendt ut varsel om permitteringer til ansatte i markedsavdelingene.