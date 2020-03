Korona, bit for bit

Nyheter

Så sitter vi her da, i hver vår stue, og legger puslespill. Finnes det egentlig et mer bortkastet tidsfordriv? Time for time og flere tusen brikker som skal bli til et bilde. Et bilde som når det er fullført på brutalt vis blir tatt fra hverandre igjen og lagt tilbake i esken, som om det aldri har vært i bruk. For hva sitter vi egentlig igjen med etter å ha sittet i dager og uker med disse brikkene? Litt mestringsfølelse og et hav timer du aldri får igjen?

Men timer er vel det vi har mye av nå. Hva skal vi finne på i disse Korona-tider? All aktivitet for barn er avlyst, så ingen kjøring og henting. Alt av kulturelle tilbud er midlertidig stengt, så hverken kino eller teater er et alternativ. Vi skal være mest mulig i ro, så kjøpesenter og kafeer holder vi oss unna. Treningssentrene og badeland er også stengt. Vi følger selvfølgelig de retningslinjene og rådene som myndighetene kommer med, så vi holder oss hjemme.

Blant disse rådene kom også en klar oppfordring om at de som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Så da har vi hjemmekontor da. Og jeg må si, hjemmekontor har absolutt sine fordeler. For det første er kaffen mye bedre, den er akkurat slik jeg liker den, og jeg har full kontroll på kaffebeholdningen til enhver tid. Veldig lite kaffedrikking blant barna her i hus, så jeg får ha kanna helt for meg selv. For det andre er det veldig tidsbesparende. Ikke bruker vi tid på å reise til og fra, ingen må smøre matpakke- og med en kleskode som består av det første og beste en finner, null sminke og håret i en dott midt på hodet så går også morgenstellet i en fei. For et B-menneske som da får sove litt ekstra på morgenen er jo dette et lite pluss i hverdagen.

Effektiviteten i arbeidsdagen har også vært overraskende bra. På forhånd skal jeg innrømme at jeg var litt nervøs for at prokrastinering, eller studentsyken, skulle slå inn på samme måte som ved eksamenstider, dere vet, når rydding og vasking er mye morsommere enn de oppgavene man egentlig skal gjøre. Vel, dette kan jeg trygt si ikke har slått til. Skulle nesten ønske at jeg fikk en liten dose av denne studentsyken, badet mitt hadde helt klart hatt godt av det. Ikke dukker det opp kollegaer eller studenter på kjøkkenet mitt for å slå av en prat heller, så arbeidsoppgavene blir foreløpig løst ganske greit selv om savnet etter medarbeiderne selvsagt merkes. Som en bonus får imidlertid mange av oss hevet vår digitale kompetanse en hel del, med både møter og workshoper på ulike digitale plattformer.

Et annet spenningsmoment var hjemmeskole, for det er jo ikke bare arbeidsplasser som stenges. Her må jeg bare berømme skolen og lærerne. Ungene jobber med sitt, kommuniserer med lærerne og leverer skolearbeid uten store problemer. Vi får stadig tilbakemeldinger fra ulike lærere med enten beskjed om at noe mangler eller tommelen opp, men ungene fikser det meste selv. Jeg ser helt klart at denne arbeidssituasjonen hadde vært noe annerledes og mer krevende om det hadde vært en treåring som løp rundt.

Et ledd i denne dugnaden vi nå er en del av er å ikke springe til butikken i tide og utide. Dette betyr absolutt ikke at vi skal hamstre, men at vi kan planlegge litt bedre enn hva vi gjør til vanlig så vi ikke trenger å kjøre innom matbutikken riktig hver dag. Derfor er også mine skuffer og skap litt mer velfylte enn normalt akkurat nå. Utfordringen med denne strategien er at det er ikke kun basisvarer jeg har litt mer av enn til vanlig. Jeg har litt mer sjokolade, jeg har litt mer potetgull og jeg har litt mer brus og øl i kjøleskapet enn hva jeg vanligvis har i ukedagene. Og når kveldene blir litt lange og kjedelige, ja da er veien til godteskapet kort.

I tillegg er det noe passiviserende med at all aktivitet foregår i hjemmet. Det blir liksom ikke noe forskjell på hverdag og helg, morgen og kveld. Det nye jobbantrekket består stort sett av et par behagelige joggebukser, en hettegenser og de obligatoriske ullsokkene. Dette er som regel det antrekket som tas på når jobb og trening er unnagjort, så kroppen er liksom innstilt på sofa og Netflix, kroppen går inn i ei slags koseboble. Planen om å ta en tur midt på dagen, eller legge inn ei treningsøkt ved lunsjtider har så langt ikke slått til. Dørstokkmila virker å bli lengre og lengre for hver dag. Jeg innser at hvis jeg ikke tar meg sammen kan dette utvikle seg til å blir det rene «prosjekt forfall».

Jeg har ikke knekt denne korona-koden helt enda. Noe fungerer bra, på andre områder finnes det helt klart forbedringspotensialet. Det som er sikkert er at alt fortsatt er usikkert. Hvor lenge vi må ha hjemmekontor, hvor lenge treningssentrene er stengt og hvor lenge vi må unngå sosial omgang med våre venner er vanskelig å vite. Det eneste jeg vet sikkert er at jeg kommer til å fortsette med å legge puslespill. For de små gledesøyeblikkene når jeg endelig finner en bit som passer inn i det store bildet- absolutt verdt det.