Ferjebrukerne er ikke annenrangs

Regjeringa sender ut krisepakker for å hjelpe enkeltmennesker og bedrifter å komme seg gjennom koronakrisen. Hjelpetiltakene er helt nødvendig. Det finnes svakheter i tiltakspakkene. Ferjene er en av svakhetene. Partiene på Stortinget har bedt regjeringen komme med forslag til tiltak som sikrer at takstene for ferjereisende settes ned, iallfall for en tidsbegrenset periode. I iveren etter å få lavere billettakster på riksvegferjene ser det ut til at partiene på Stortinget og regjeringen har oversett ferjene som går i fylkeskommunal regi. I Møre og Romsdal er fire ferjesamband riksvegsamband, mens hele 20 samband hører med til fylkesvegnettet.

Møre og Romsdal er landets største ferjefylke med mer enn fire millioner reisende hvert år. Det vil være en logisk kortslutning dersom regjeringen kun bruker penger på å senke takstene på riksvegferjene, for eksempel mellom Vestnes og Molde, men ikke lager tilsvarende kriseordning for fykesvegferjer som Aukra-Hollingsholm, Molde-Sekken, Sølsnes-Åfarnes, for å nevne noen. Ferjene er selve livsnerven for mange samfunn langs kysten. Næringslivet er helt avhengig av ferjene for å transportere varer til og fra, private må bruke ferjene for å komme til og fra arbeid. I ei tid der tilgang til helsetjenester er så viktig, er ferjene den viktige forbindelsen. Brukerne av de mange fylkesvegferjene må ikke bli oversett eller bli behandlet som mindre viktige enn reisende med riksvegferjer. Alle må behandles likt.

Å holde oppe ferjedrifta er en voldsom belastning på fylkeskommunens økonomi. I perioden der smitterisikoen førte til at rederiene ikke tok betaling for kjøretøy og passasjerer, mistet Møre og Romsdal fylkeskommune nærmere 10 millioner kroner i inntekter hver uke. Protestaksjonen mot dyrere ferjetakster minner myndighetene om at kostnadene den enkelte har og næringslivet har, er urimelig høy. I koronasituasjonen blir situasjonen verre. En nasjonal ferjekonferanse skulle vært holdt torsdag. Den ble avlyst. Vi ber regjeringen snarest mulig komme med krisepakke slik at fylkeskommunene ikke knekker nakken økonomisk. Privatpersoner og næringslivet må få lavere ferjetakster. De setter sin lit til en statlig tiltakspakke som hele Ferje-Norge trenger.