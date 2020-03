Eva Marie fra Rauma i isolat i Peru

Nyheter

Eva Marie Stensland sitter nå isolert sammen med 150 andre på et hostell i Cusco i Peru.

– I dag ble vi informert om at to personer har testet positivt for covid-19. På grunn av dette har vi bli satt i én til tre måneder i total isolasjon, skriver Stensland i en e-post til VG.

Nå vil hun hjem til Rauma – eller til London der hun har bodd de siste åra.

Eva Marie kom til Peru fra Colombia 28. februar. Hun skulle videre til Bolivia og Argentina før planen var å reise hjem i slutten av april. Nå venter hun på svar fra UD eller ambassaden for å få vite mer.

Da hun var i fjellområdet Aguas Calientes, erklærte Peru unntakstilstand og stengte grensene for både inn- og utreise.

– Jeg sto opp tidlig om morgenen for å prøve å komme meg med på et tog til Cusco, og det var totalt kaos på stasjonen. Etter å ha ventet rundt fem-seks timer fikk jeg endelig plass på toget så jeg kunne komme meg til Cusco. Da jeg var fremme her, hadde alt allerede stengt inkludert all innenlands transport, men jeg fikk heldigvis sjekket meg inn på Pariwana Hostel, sier Stensland til VG.

De første dagene etter at hun ble satt i karantene, fikk hun lov til å handle i 20 minutt. Onsdag ble reglene strammet inn – nå må hostellgjestene kun oppholde seg på rommene.

– I går kunngjorde hotellsjefen at to personer på hostellet har testet positivt og at vi må isolere oss på rommene i én til tre måneder. Videre vil vi ikke ha lov til å ta returflyginger fra regjeringene våre, selv om de skulle ønske å hente oss i løpet av denne tiden. Politi og militære ville forhindre dette, skriver Stensland i en e-post til VG.

Hun bor på firemannsrom og har ikke hatt nærkontakt med de tom som er smittet. Andre hostellgjester er isolert på 12-mannsrom.

– Det begynner å utvikle seg en panikktilstand, og reglene som er innført vil ha stor innvirkning på vår mental og fysisk helse. Vi er isolert i et små rom med køyesenger uten tilgang til en stol, mulighet til å bevege oss eller tilgang til dagslys. Flere rom er uten vindu. Vi kan kun sitte i sengene våre, beskriver hun.

Hun føler seg nervøs og utrygg. Utenfor hostellet har politi og militære blokkert gata. Hun har fått beskjed om at hostellgjestene risikerer fem til ti års fengsel om de bryter reglene.

De får heller ikke nok mat. Onsdag fikk de ikke mat før kl. 16. Til kvelds fikk de brød og smør.

– Jeg registrerte meg på Reiseregistrering.no før karantenen ble innført, og jeg kontaktet UD umiddelbart da Peru innførte karantene. Beskjeden fra UD var at jeg måtte følge råd fra lokale myndigheter.

– Tanken på at dette vil vare én til tre måneder er uutholdelig. Jeg har kontaktet ambassaden, men har så langt ikke fått noe svar, sier Eva Marie Stensland.

Det var VG som først skrev om situasjonen for Eva Marie Stensland i Peru.