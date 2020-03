Ble meldt tatt av snøskred i Trollveggen - ble ikke tatt likevel

Nyheter

OPPDATERT: Politiet melder litt før klokka 15 at mannen som ble meldt var tatt av skred er uskadet. Men nå viser det seg at mannen ikke ble tatt.

– Vedkommende sier selv at han ikke ble tatt av skredet, og er uskadd, sier operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt til Åndalsnes Avis.

– Det var to stykker som var i området i forbindelse med droneflyging. Den ene av de to kom seg kjappest vekk og trodde kameraten var tatt av skredet, sier Amdam til avisa.

Klokka 13.15 fredag ettermiddag medte politiet at en person skulle være tatt av et snøskred i Trollveggen. Mannen ble observert gående ut fra skredet. 15 minutt senere kunne politiet melde at nødetatene var på veg mot personen som framstod uskadd.

Hovedredningssentralen sendte ut et redningshelikopter fra Ørland.

Aksjonen ble avblåst da det ble kjent at personen kom seg ut på egenhånd.