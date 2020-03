Ber folk bidra i digital aksjon for vann til vannløse

Nyheter

Kanskje har du fått med deg en av live-konsertene på Facebook til inntekt for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i disse dager? Der har blant andre Trygve Skaug og Moddi opptrådt til støtte for årets formål: vann til folk som har dårlig tilgang på vann, og dermed er ekstremt sårbare for korona-smitte.

I Molde menighet kommer diakon Kristin E. Ervik og kateket Aud Marit Andreassen med en oppfordring til å bidra, når aksjonen nå er blitt digital, av korona-hensyn.

- Budskapet er at korona-smitten er ekstra vanskelig å håndtere i fattige land, og i kriseområder som flyktningleirer og krigsområder. Der er tilgangen på rent vann og helsehjelp prekær, sier Kristin E. Ervik.

- Dette brenner jeg for

Mens hele verden nå prøver å beskytte seg og sine mot koronaviruset, er det milliarder som mangler de viktigste verktøyene: såpe og rent vann.

- Kirkens Nødhjelp er en helproff organisasjon som jobber i over 30 land på mange nivå samtidig. De jobber politisk, i kontakt med lokale myndigheter, og driver et langsiktig arbeid. Og som navnet tilsier: de driver også nødhjelp, sier Ervik. Og:

- Denne saken brenner jeg for, rett og slett fordi jeg så tydelig har sett sjøl at det virker. Penger til Kirkens Nødhjelp gir muligheter og liv til mennesker i nød.

Innsamlinga i gang via Facebook

Diakonen viser til Molde menighets Facebookside, og også Kirkens Nødhjelp sin, der den digitale innsamlingen har starta. Der oppgis blant annet vipps-nummer til aksjonen.

- Det aller største trøkket i Facebook-aksjonen kommer fra 29. til 31. mars, fra søndag til tirsdag. Det var de opprinnelige bøssebærer-dagene, forteller hun.

I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Konfirmantene tar vannbilder

Når konfirmantene i menigheten ikke skal gå fra dør til dør, får de reflektert over hvor viktig vann er i hverdagen. Kateket Aud Marit Andreassen har gitt dem i oppgave å ta bilder av nettopp vann og hvordan de bruker det til daglig.