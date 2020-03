Aukra kommune fann fond for å støtte lokalt næringsliv

Fredag vart det bestemt at fylket sine karantenereglar for innreisande frå sør for Dovre skal opphevast. I Aukra kan ordførar Odd Jørgen Nilssen fortelle at kommunen har brukt karantene-tida godt for å førebu seg. - Vi har kjøpt oss litt tid, og trur største faren er over, seier han.