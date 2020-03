Trollstigen kan få tunnel for bedre rassikring

Nyheter

(ÅA.no) Dette kommer fram av møtet i fylkesutvalget som ble holdt tirsdag. Her ble rassikring av flere fylkesveger tatt opp, og kostnadene av disse. Sikring av Trollstigen kom opp som et eget punkt. Her vedtok et enstemmig samferdselsutvalg at sikring av nasjonale ikoner som Trollstigen er noe Staten må ta ansvar for, og at finansiering av dette må finansieres utover vanlige tilskudd.