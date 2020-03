Hva skjedde i de hektiske timene da det ble avgjort hvem som skulle styre nye Molde?

Nyheter

Lokalvalget 2019 engasjerte voldsomt. Dette var den uka i året da Romsdals Budstikke hadde flest innlogga abonnenter på Rbnett.

Totaltrafikken var også høy, og kan kun sammenlignes med to andre begivenheter i 2019 - Viking Sky og seriegull til MFK.

Under valget var det stor aktivitet i Budstikka. Avisa hadde reportere på valgvaker i alle dekningskommuner, og det ble rapportert inn stemningsrapporter og resultat fortløpende. To av dem som fulgte valget tettest var nyhetsredaktør Torill Skuseth og journalist Marit Heiene. Sammen med ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde gir de et innblikk i hvordan Budstikka jobbet i forkant av valget, under valget og i de dramatiske timene som fulgte da det skulle avgjøres hvem som skulle styre nye Molde kommune. Det tas også opp mangfoldet i det nye kommunestyret, som også ble et tema etter valget. Er det bare menn på 50 pluss som skal styre i Molde?

NY PODKAST «Innsikt»: Slik jobbet RB med Viking Sky Hva gjør du når du sitter alene på vakt og får inn melding om at et cruiseskip med 1400 passasjerer er i havsnød? Mandag 23. mars er det nøyaktig ett år siden cruiseskipet Viking Sky havnet i havsnød i Hustadvika. I den nye Podkasten «Innsikt» får du et innblikk i hvordan Romsdals Budstikke jobbet denne dagen, hvilke avgjørelser som ble tatt og hvorfor.

Dette, og mer, får du vite i den nye episoden av "Innsikt."

Den kan høres i spilleren i vinduet over, og ellers der hører podkast.

NB: Innspillingen fant sted før det nasjonale koronautbruddet.