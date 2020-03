Har nå nok smittevernutstyr – på kort sikt

Nyheter

Smittevernutstyr var viktig tema på videomøtet i styret for helseforetaket onsdag. Mangel på slikt utstyr har vært og er som kjent tema i store deler av verden, også i Norge. Det gjelder smittefrakker, pustemasker og annet utstyr for å beskytte helsepersonell og pasienter.

Særlig Gerd Marit Langøy og ansattvalgte Anette Lekve og Sigurd Torvik Heian etterlyste info om status for smittevernutstyr:

- Mangel på dette utstyret og usikkerhet for situasjonen framover har vært kilde til stor bekymring blant ansatte. Der man har smitte, forbrukes mye smitteutstyr raskt, sa Lekve, sjukepleier i Volda.

Torvik Heian, legetillitsvalgt fra Molde, understreket bekymringa. Og:

- Vi vet fra andre land at de har mye smitte blant sjukehusansatte. Det er viktig med en ærlig kommunikasjon om dette. Det er gjort en del lokale innkjøp, men det er lite info om hvordan man jobber opp mot de sentrale innkjøperne. Dette oppleves krevende blant dem som arbeider med disse pasientene.

Stor uro også i ledelsen

Fagdirektør Torstein Hole bekreftet at det har vært stor uro rundt smittevernutstyr. Derfor var det en så stor begivenhet da Norge nylig fikk en kjempeleveranse av slikt utstyr, at statsminister og helseminister kom til Helse Sør-Østs lager for å se alle kassene.

Den leveransen har gjort situasjonen vesentlig bedre på kort sikt, særlig for frakker og rett type masker, sa Hole.

Smittefrakker lages i Norge

Hole viste til at det nå produseres smittevernfrakker her i landet, og at foretaket har bestillinger inne som vil bli levert. Det foregår også en nasjonal prøveproduksjon av munnbind.

I tillegg er vi del av EUs marked på slikt utstyr, la fagdirektøren til.

Fortsatt bekymret

Hole la ikke skjul på at de fortsatt er bekymret for mangel på smittevernutstyr framover hvis de verste framskrivningene av smitteutbredelse slår til.

Men den neste måneden ser det ikke så rødt ut som det gjorde i forrige uke.

Han opplyste også at mange har levert og varslet at de kan levere smittevernutstyr til helseforetaket.

Testkapasitet er god – på kort sikt

Fagdirektøren fortalte også at tilgang på utstyr til å teste folk for smitte, har blitt bedre, enn så lenge.

Det skyldes tiltak i helseforetaket og nasjonalt. Situasjonen på dette området har vært kritisk på St. Olavs, men er ventelig bedre nå. For oss er den vesentlig bedre. Men vi vet ikke hva som er situasjonen om to uker.

Han konkluderte med at situasjonen for alle slags smittevernutstyr har blitt vesentlig bedre de siste dagene. Men:

Vi må leve med en usikkerhet framover, men den er vesentlig mindre enn i forrige uke.

Har system for fordeling

Hole opplyste for øvrig at en nasjonal gruppe fordeler smittevernutstyr mellom regionale helseforetak når Norge får slike leveranser. Så er det en gruppe i Helse Midt-Norge med deltakere fra helseforetaka her som fordeler til helseforetaka. Til slutt er det en gruppe i Møre og Romsdal som fordeler blant de fire sjukehusa.

Også kommunene er med i dette systemet, sa Hole.

Mangler respiratorer

Som kjent er det også stor mangel på respiratorer verden rundt. Rbnett har tidligere fortalt at Helse Møre og Romsdal har bestilt 20 slike pustemaskiner i tillegg til de 30 de har fra før.

Ber om 20 respiratorer, vil 4-doble intensiv-senger Helse Møre og Romsdal har meldt sine behov til Helse Midt - men vet ikke ennå om de lar seg oppfylle.