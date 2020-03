Nyheter

Amerikansk krisepakke godkjent i Senatet

Krisepakken på 2.000 milliarder dollar har blitt godkjent i Senatet i USA og går nå videre for godkjenning i Representantenes hus.

Partene i Kongressen ble tirsdag enige om pakkens innhold, men det skal stemmes over både i Senatet, der det ble rungende flertall i natt, og Representantenes hus. Så går pakka til formell godkjenning hos presidenten i Det hvite hus.

SV og Rødt skuffet over Sanner

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke nekte bankene å betale ut utbytte slik Finanstilsynet foreslo. SV-leder Audun Lysbakken skriver i en kommentar til NTB at det er oppsiktsvekkende og skuffende at Sanner så raskt «forkaster Finanstilsynets fornuftige råd».

– Samtidig holder bankene igjen på rentekutt, fordi de sier det blir for dyrt. Dette er grovt urettferdig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Over 1.000 døde etter koronasmitte i USA

Antallet som døde etter å ha fått påvist covid-19-viruset i USA passerte natt til torsdag norsk tid 1.000 personer, ifølge oversikten fra Johns Hopkins University , som overvåker den globale utviklingen.

Dermed ligger USA på tredjeplass over land som har registrert flest smittetilfeller, bak Kina og Italia.

Terrorsiktet snudde – erkjenner nå skyld

Den siktede etter moskéterroren i Christchurch på New Zealand i fjor erkjente torsdag overraskende straffskyld etter hele politiets siktelse, som lyder på 51 drap, 40 drapsforsøk og for terror. Det skjedde under et videooverført rettsmøte fra fengselet i Auckland.

Australieren Brenton Tarrant (28) ble pågrepet 21 minutter etter den første meldingen om masseskytingen mot to moskeer 15. mars i fjor. Hittil har han nektet straffskyld.

Kosovos regjering faller

Kosovos nyvalgte statsminister Albin Kurtis regjering har falt etter et mistillitsforslag over håndteringen av koronautbruddet.

Mistillitsforslaget ble fremmet av Kurtis egne koalisjonspartnere etter bare sju uker ved makten. Av de 120 medlemmene i parlamentet støttet 82 mistillitsforslaget mens 32 stemte mot og én stemte blankt.