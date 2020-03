– Vi er overvelda

Nyheter

Veblungsnes: - Vi må innrømme at vi ble litt tatt på senga over responsen, sier markedskoordinator Eline Aasheim under et døgn etter at de la ut en post på sosiale medier der de – grunnet koronasitiúasjonen- inviterte strikkere til dugnad for å snekre sammen heftet der sommerkolleksjonen skal vises fram.