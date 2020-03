Reagerer på manglende nett-tillatelse

Nyheter

For å installere «Kompisen», møtte Harald Hjelle på litt datatekniske utfordringer. Det viste seg å være vanskelig å kople enheten på det kommunale gjestenettet til Glomstua.

Forundret over ROR-IKT-svar

– På support hos No Isolation fikk jeg beskjed om at nettleverandør måtte legge inn et unntak for denne maskinen, slik at den slapp inn på nettet. Jeg ringte ROR IKT, som drifter nettet, men de sa jeg ikke kunne få tilgang på nettet med mindre det kom søknad fra Glomstua. Det så jeg for meg kom til å ta lang tid, så jeg investerte i et modem og satte opp et mobilt internett, sier Hjelle, som ikke er videre imponert over svaret fra ROR-IKT:

– Molde kommune snakker fint om at velferdsteknologi er framtida i omsorgssektoren, men her er det en tydelig mangel som lett kunne vært fikset. Jeg vil tro at dette er teknologi som kan hjelpe mange sykehjemsbrukere ut av isolasjonen om kommunen hadde lagt til rette for det. De fleste pårørende jeg har snakket med vet ikke at slike ting er mulig, sier Hjelle.

Beklager svaret

– Vi beklager at vedkommende har fått det svaret han har fått av oss. Dette er ikke helt i henhold til våre rutiner, sier daglig leder Fred Gjørtz i ROR-IKT.

Gjørtz sier at de nå skal ta kontakt med Harald Hjelle for å åpne åpne opp for at hans far får en forenklet tilgang til det kommunale gjestenettet.

Gjennomgår rutinene

– Vi vil i tillegg gjennomgå egne interne rutiner for å sørge for at neste forespørsel blir behandlet på riktig måte. ROR-IKT er en leverandør av IKT-tjenester for å understøtte den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi jobber derfor i disse dager med strategiske vurderinger om hvorvidt ROR-IKT skal være leverandør av internett-tjenester til beboerne på kommunens omsorgssentre og bofellesskap, eller om dette heller bør settes ut til kommersielle leverandører, sier Gjørtz.

