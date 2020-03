Nå er det bestemt redusert ferjedrift

Nyheter

Fram viser til sterkt redusert trafikk på ferjer i fylket i forbindelse med koronasituasjonen.

I ei pressemelding onsdag ettermiddag opplyser Fram at trafikken har gått ned med rundt 60 prosent.

Nå har har fylkeskommunen bestemt at fire ferjer blir tatt ut av rute fra mandag 30. mars.

Det blir endringer i følgende samband:

Hareid – Sulesund: C-ferja blir foreløpig tatt ut

Magerholm – Sykkylven: B-ferja blir foreløpig tatt ut

Sølsnes – Åfarnes: B-ferja blir foreløpig tatt ut

Seivika – Tømmervåg: B-ferja blir foreløpig tatt ut

Edøya – Sandvika: planlagd B-ferje blir ikke satt inn

Dette innebærer at alle avgangene der disse ferjene er satt opp, blir innstilt.

–Fylkeskommunen er helt avhengig av inntekter for å opprettholde buss-, hurtigbåt- og fejetilbudet. I en normal måned har vi om lag 65 millioner kroner i inntekter. Slik situasjonen er nå, har vi et inntektstap på mer enn 60 millioner kroner i måneden. Dette betyr at det kan bli nødvendig med ytterligere tilpasninger av kollektivtilbudet i fylket, dersom denne situasjonen varer, uttaler Jesper Wiig, seksjonsleder drift i FRAM, i pressemeldinga.