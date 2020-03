Lokale banker framskynder rentekutt

Nyheter

Norges Bank har to ganger satt ned styringsrenta, men bankene var først tilbakeholdne med å sette ned renta for sine kunder før i begynnelsen av mai. Nå kommer kuttene tidligere.

SpareBank 1 Nordvest har varslet to nedsettelser i rentene for utlån og innskudd. Onsdag har banken besluttet å la nye rentesatser for utlån tre i kraft tidligere enn først varslet, både for personmarkedet og bedriftsmarkedet.

- I en tid hvor konsekvensene av koronautbruddet har satt mange av våre kunder i en utfordrende situasjon, er det viktig for oss å bidra til at de blir minst mulig økonomisk skadelidende, sier adm direktør Odd Einar Folland i en pressemelding.

Renten på boliglån blir som tidligere varslet satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng. Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra mandag 30. mars, fem uker tidligere enn først varslet.

Banken har i løpet av de siste dagene vært i dialog med mange kunder som nå kjenner på usikkerhet knyttet til sin egen økonomiske situasjon. Mange har også uttrykt at i disse ekstraordinære tider er det viktig at bankene tar i bruk de virkemidlene de har til rådighet for kundene, blant annet ved å la renteendringer tre i kraft så raskt som mulig.

-Vi tar de signalene vi har fått på alvor. Ved å fremskynde våre rentenedsettelser og ved å tilby seks måneder avdragsfrihet og kontokreditt håper vi å kunne bidra til å hjelpe kunder som nå er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Folland.

Renteendringen trer i kraft 25. mars for nye utlån og 30. mars for eksisterende lån. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån.

Sparebanken Møre

Også Sparebanken Møre kutter rentene med 0,85 prosent. På sin hjemmeside har de oppgitt at renteendringen får effekt fra begynnelsen av april..

- Den ekstraordinære situasjonen, gjør at markedet endrer seg raskt og med stor grad av usikkerhet. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar, og det er dermed svært krevende å sette langsiktige priser på lån akkurat nå, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarkedet i Sparebanken Møre på nettsiden.

Det er mange som trenger hjelp fra oss om dagen og vi forstår også at mange lurer på hva akkurat deres rente blir. Vi håper likevel at du kan vente til du har fått informasjon om akkurat ditt lån, før du eventuelt tar kontakt med rådgiveren din eller kundesenteret vårt. Grunnen til at vi ber om dette, er at mange av kundene våre ringer oss for økonomisk rådgivning eller for avdragsfrihet akkurat nå og vi vil gjerne prioritere disse henvendelsene.

- Vi opplever at mange av kundene våre kjenner på usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon. Vi får derfor mange søknader om avdragsfrihet på boliglånet, og dette er et effektivt tiltak som gir god effekt for kundene. Vi prioriterer nå å følge opp alle disse henvendelsene så raskt som mulig, sier Blomvik.

Romsdalsbanken

Romsdalsbanken har også satt ned rentene på boliglån med 0.85 prosent, men her opplyser de at endringene trer i kraft først 30. april for eksisterende kunder. Nye kunder får den nye rentesatsen fra 2. april.

Etter rentereguleringen vil bankens beste rente være Boliglån til Ungdom med en nominell rente

på 2,05 prosent.

Øvrige lån i banken vil bli redusert med inntil 0,50 prosentpoeng.

Rente på innskudd vil også bli redusert med virkning fra 29. mai.

– Vi befinner oss i en helt spesiell situasjon, der aksjemarkedene svinger, og oljeprisen og kronekursen har gått kraftig ned. Norges Bank har senket styringsrenten betydelig, og de siste dagene har vi også sett endringer i pengemarkedsrentene. Men foreløpig er prisen på penger uforutsigbar, og det er krevende å sette langsiktige priser på lån og innskudd. Regjeringen har den siste uken lagt fram flere økonomiske tiltak for både næringsdrivende og privatpersoner for å avhjelpe situasjonen. Vi har forståelse for at både person- og næringskunder er urolige for økonomien sin i en vanskelig tid, og mange tar kontakt med oss for rådgivning disse dagene.

Mange søker også om avdragsutsettelse på lån, skriver adm banksjef Odd Kjetil Sørgaard på bankens nettside.