Nyheter

FN med global korona-appell

FN legger fram sin plan for en global humanitær innsats i møte med koronapandemien. Det skjer klokka 15.

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil en time senere ha pressekonferanse for å orientere om status for koronapandemien.

Fengslingsmøte for mulla Krekar

Onsdag klokka 8.30 skal det etter planen avholdes digitalt fengslingsmøte for Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar.

Der blir det avgjort om varetektsfengslingen blir forlenget i påvente av utvisningen til Italia.

Astrup besøker 22. juli-senteret

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup får en omvisning i 22. juli-senteret.

Det skal skje klokka 10 onsdag i informasjonssenteret i Høyblokka, som huser minnerom og utstilling med en 17 meter lang tidslinje med private bilder og bilder fra medier, Twitter-meldinger og informasjon om hva som skjedde 22. juli 2011 og videre inn i natten.

FNs minnedag for ofre for slaveri

Onsdag, rettere sagt 25. mars, er FN s Internasjonale minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen.

Selv om slavehandelen over Atlanterhavet ble forbudt for flere århundrer siden, lever arven videre i form av rasisme og fordommer verden over.